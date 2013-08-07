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الحلقة (26) من "طاحون الشر 2": أم سعيد مشتركة في سرقة ناصر من أهله

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الحلقة (26) من "طاحون الشر 2": أم سعيد مشتركة في سرقة ناصر من أهله الحلقة (26) من "طاحون الشر 2": أم سعيد مشتركة في سرقة ناصر من أهله

كتب : شاهيستا شريف الأربعاء 07-08-2013 17:02

في أحداث الحلقة "السادسة والعشرون" من مسلسل "طاحون الشر 2" تبكي نرجس على أبو ناصر لأنه مات نفس موتة أبيها٬ وتقول لفخرية إن البري هو من قتل أبيها.

وتزداد سوء معاملة فخرية لنرجس، ما يدفع نرجس لترك بيت فخرية. تقلقه فخرية وترسل أم ميسر لتبحث عنها عند سلوى بعد أن صفعتها، ولكن نرجس تطرد أم ميسر. تحكي فخرية لعاصم ويقول إنه سيتزوج من نرجس، وسيرجع لها بيت أهلها. بينما تفكر زوجة عاصم أن تزوج ابنها تحسين لنرجس، وعندما تعرض الفكرة على عاصم يرفضها.

يساوم أحد الرجال عاصم لأنه يعرف أنه قتل البري، ويطلب منه أخذ بيت البري حتى لا يتكلم عن ما يعرفه.

يريد أبو محفوظ أن يزوج ابنه محفوظ لبنت أبو صالح ولكن أمه تريد أن تزوجه من قمر بنت أبو ناصر، فيتعصب عليها زوجها لأنها لا تراعي الظروف التي تمر بها عائلة أبو ناصر بعد قتله.

تتذكر وفاء اقتراح وفيقة لها أن تهدد بيت أبو سعيد بما تعرفه عنهم.

يذهب رجال حارة الكبادة ويتعاركون مع حارة الشماعيين. ثم يقبض البوليس على كامل، وتحكي أم سعيد لزوجها أنها السبب عندما تعاركت مع نظيرة، عندما أنجبت نظيرة ابنتها قمر سألتها أم سعيد هل هي ابنتك أم متبنياها أيضا، فزعقت في وجهها ما أدى لكامل أن يذهب يتعارك مع بيت أبو ناصر. وتحكي أم سعيد أنها اشتركت مع وفيقة أن تزوج ابنة عمتها التي تكرها للزعيم أبو حمدي، وساعدت وفيقة في سرقة الولد انتقاما من عمتها، وخبأت على أهل الولد أنه على قيد الحياة.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.

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