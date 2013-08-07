الحلقة (29) من "نيران صديقة": الأصدقاء الخمسة يقتلون نهال

كتب : سارة محمد الأربعاء 07-08-2013 17:04

في الحلقة (29) من مسلسل "نيران صديقة"، تبدأ أحداث الحلقة بفلاش باك إلى العام 2006 ويتجمع الأصدقاء في منزل رأفت في الساعة العاشرة حتى يتفاوضوا مع نهال أن تعرفهم ماذا يوجد داخل الكتاب، ويتصل رأفت بأحد حراسة ويطلب منه أن يذهب لتفتيش شقة نهال عندما تكون موجودة معهم.

وتذهب نهال في الميعاد المحدد ويتشاجر الأصدقاء على انتقامهم جميعا من بعض طوال هذه الفترة، ويرفض طارق أن يتحجج الأصدقاء بكتاب الدم للأخطاء الذي ارتكبوها، ويرفضون جميعا أن يظل الكتاب مع نهال، ويذهب الأصدقاء السادسة لإحضار الكتاب ودفنه حتى يستطيعوا أن يتخلصوا منه إلى الأبد، ويذهب الأصدقاء الخمسة لإحضار الكتاب بعد أن تم دفنه ليجدوها قد طبعت نسخة مشابهة له وقامت بدفنه حتى توهمهم بأنها تخلصت منه.

ويوسوس رأفت لجميع الأصدقاء بأنه لا بد أن يتم قتل نهال حتى نستطيع أن نتخلص من الكتاب، وتخبر أميرة نهال بأنهم يريدون أن يتخلصوا منها وتتفق معها أن تموت أمام الناس حتى تستطيع أن تتخلص منهم، وتذهب نهال إلى الأصدقاء بعد أن فهمتها أميرة بكل التفاصيل وتضع لها أميرة المخدر داخل العصير وتسقط نهال مغشى عليها بعد أن أوهمت باقي الأصدقاء بأنها وضعت لها سم داخل العصير ويذهبون بعد ذلك إلى دفنها ويقرر الأصدقاء بأنهم سيقطعون علاقتهم ببعض جميعا منذ ذلك الوقت.

وتعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 2009 ويعثر رأفت على ابنه داخل المقابر، ويحاول أمجد أن يعرف أميرة بأنها لم تكن والدته ولكن يوقفه رأفت ،ويذهب الأصدقاء إلى المنزل المحتجزة به نهال ليجدون السيدة التي أرسلت لهم "السي دي"، ويتعرف عليها رأفت.