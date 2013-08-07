"الإخوان" باﻹسكندرية تواصل احتجاجاتها بساحات صلاة العيد ومسيرات على الكورنيش

أعلن المكتب اﻹدارى لجماعة اﻹخوان المسلمين باﻹسكندرية عن تنظيم 209 ساحات لصلاة عيد الفطر بمختلف أحياء المحافظة، يعقبها مسيرات احتجاجية فى إطار سلسلة الفعاليات، التى ينظمونها للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى منصبه.

وذكر بيان صادر عن مكتب الإخوان، أن خطباء ساحات اﻹخوان لصلاة العيد سيؤكدون على عوامل الوحدة ونبذ الفرقة، فيما لم يشارك قيادات وكوادر إخوان اﻹسكندرية فى الفعاليات التى نظموها طوال شهر رمضان، حيث إن بعضهم مطلوب أمنيا فى تحقيقات تجريها النيابة حاليا فى قضايا ترتبط بالتحريض على العنف.

وأضاف البيان، أن الفعالية ستستمر عقب صلاة العيد بمسيرات على كورنيش اﻹسكندرية لمناهضة خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة بتوافق مع عدد من مؤسسات الدولة وقوى سياسية.

وكانت اﻹسكندرية قد شهدت أمس اشتباكات بين أنصار جماعة اﻹخوان المسلمين وأهالى منطقة بحرى على خلفية مسيرة انطلقت من ساحة مسجد القائد إبراهيم، وأسفرت الاشتباكات عن قتيل وعشرات المصابين فيما أصيب المواطنون بالذعر والهلع من صوت طلقات الخرطوش بمحيط منطقتى محطة الرمل والمنشية حيث اﻷسواق التجارية.