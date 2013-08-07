استدعاء بيل للمشاركة أمام أيرلندا

(إفي) - تم استدعاء نجم توتنام الإنجليزي، الويلزي جاريث بيل، الذي يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد معه، اليوم الأربعاء للمشاركة في مباراة ودية يخوضها المنتخب الويلزي الأسبوع المقبل أمام أيرلندا في كارديف.

وأعلن مدرب المنتخب الويلزي، كريس كولمان، اليوم أنه استدعى 23 لاعبا للمشاركة في المباراة الودية المقرر إقامتها في 14 أغسطس الجاري، من بينهم حارس المرمى واين هينيسي، الذي غاب عن الملعب في جانب كبير من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وقد غاب بيل (24 عاما) عن آخر مباراة ودية خاضها توتنهام يوم السبت الماضي بملعب لويس الثاني حيث فاز على موناكو الفرنسي بواقع 5-2 ، ولكنه حضر مران أمس بمقر الفريق الإنجليزي، حيث أمضى خمس ساعات.

وكان الجناح الشاب قد جدد الصيف الماضي تعاقده مع توتنام حتى 2016 مقابل راتب يصل إلى 75 ألف استرليني (87 ألف يورو) أسبوعيا، إلا أن الشائعات تزايدات مؤخرا بشأن قرب انتقاله لصفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل، في صفقة قد تصل قيمتها حتى 100 مليون يورو.