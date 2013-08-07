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تجهيز ميدان الساعة بدمياط لإقامة صلاة عيد الفطر

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تجهيز ميدان الساعة بدمياط لإقامة صلاة عيد الفطر تجهيز ميدان الساعة بدمياط لإقامة صلاة عيد الفطر
دمياط هشام الولي
الاربعاء , 07 أغسطس 2013 15:47

قام فريق أمني ضم كلا من: العمداء ثروت المحمدي مأمور قسم أول دمياط، والسيد العشماوي رئيس المباحث الجنائية، ونبيل عبد العظيم مفتش المرور، والنقيب حسام الجمال معاون المباحث بعمل معاينة لميدان الساعة بمدينة دمياط الذى ستقام به لأول مرة صلاة عيد الفطر المبارك غدًا بساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط على كورنيش النيل وحتى الكوبري المعدني.

يحضر الصلاة اللواء أبو بكر الحديدي مدير أمن دمياط، واللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، والمهندس ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية وأهالي دمياط، وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف من صباح غدًا "أول أيام عيد الفطر المبارك".

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