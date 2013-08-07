الإسماعيلى ينتظر وصول رئيس أهلى بنغازى لإتمام بيع أحمد على

قال محمد فتحي المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي أن الإدارة تنتظر إستخراج تأشيرة دخول للأراضىي المصريه لرئيس نادي أهلي بنغازي من أجل إنهاء إنتقال مهاجم الفريق أحمد علي.

وأكد فتحي لـFilGoal.com أن إدارة ناديه أرسلت إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى ليبيا تطلب إستخراج تلك التاشيرة بناء على طلب النادى الليبى الذى يريد إنهاء إجراءات إنتقال مهاجم الدراويش.

وكان أحمد علي مهاجم الفريق قد وقع للنادي الليبي مقابل 350 ألف دولار فى الموسم، كما منح اللاعب النادي الليبي تفويض منه للتفاوض بإسمه مع مسؤولي الإسماعيلي.

وأعلن الإسماعيلي عن رغبته فى بيع اللاعب مقابل خمسة ملايين جنيه بغرض توفير مورد مالي، كما أن اللاعب لن يقن بتجديد تعاقده مع الدراويش الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يعطيه حق التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل.