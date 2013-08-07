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الجيش الثالث يوزع الورود على المواطنين بالسويس بمناسبة عيد الفطر

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الجيش الثالث يوزع الورود على المواطنين بالسويس بمناسبة عيد الفطر الجيش الثالث يوزع الورود على المواطنين بالسويس بمناسبة عيد الفطر

قامت الشئون المعنوية للجيش الثالث الميدانى بتوزيع الورود على المواطنين بالكمين الـ 109 بطريق السويس – القاهرة الصحراوى ومنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى الواصل بين السويس وسيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى كارت معايدة يحمل تهنئة من قيادة الجيش للمواطنين متمنيين لمصر الخير ومزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة.

وشاركت فى ذلك قوات الشرطة الموجودة بالكمين وعدد من المناطق الحدودية التى تم خلالها توزيع الورود ولاقت قبولا واسعا لدى المواطنين الأمر الذى دفع بعض المواطنين ومستقلى السيارات الأجرة والخاصة بالهتاف للجيش والفريق السيسى ورافعين أعلام ، مؤكدين على دور الجيش الكبير فى إنجاح ثورة 30 يونيه والانحياز للشعب المصرى.

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مصر 365

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