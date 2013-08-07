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“الدستور” بجنوب سيناء يوزع الملابس والألعاب على الأيتام قبل العيد

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“الدستور” بجنوب سيناء يوزع الملابس والألعاب على الأيتام قبل العيد “الدستور” بجنوب سيناء يوزع الملابس والألعاب على الأيتام قبل العيد

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> هنأت أمانة  شباب حزب الدستور  بجنوب سيناء الأطفال الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة بطور سيناء وتوزيع ملابس العيد عليهم  بمركز التأهيل الاجتماعي بطور سيناء.
> حيث قام اعضاء الحزب بجمع التبرعات بشرم الشيخ وقاموا بشراء الملابس والعاب الأطفال وقاموا بتوزيع اكثر من 300 قطعة ملابس حتى يستطيع غير قادرين  ارتداء ملابس جديدة فى عيد الفطر المبارك.
> وذلك بالتنسيق مع جمعيتي أيتام جنوب سيناء وجمعية التأهيل الإجتماعي.
> أن شباب حزب الدستور جاءوامن شرم الشيخ بعد ان قاموا بشراء ملابس العيد الجديدة والعاب الاطفال من تبرعات الاعضاء وأهالي شرم الشيخ لإدخال الفرحة على الاطفال الايتام وذوى الاحتياجات الخاصة بطور سيناء.
> وقالت دعاء عبد الله أمينة المرأة بحزب الدستور بجنوب سيناء  انه ستقام مساء اليوم فاعلية ” بوتين” بشرم الشيخ لدعم العلاقات المصرية الروسية بمشاركة القوى السياسية  ينظمها حزب الدستور وبمشاركة السياح والجاليات الروسية  بشرم الشيخ على خلفية  سياسة الرئيس الروسي بوتين الداعمة لمصر وثورتها في 30 يونيو.

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