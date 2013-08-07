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«الببلاوي» يعين محمد عمران رئيسا للبورصة.. وحركة المحافظين خلال أيام

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«الببلاوي» يعين محمد عمران رئيسا للبورصة.. وحركة المحافظين خلال أيام «الببلاوي» يعين محمد عمران رئيسا للبورصة.. وحركة المحافظين خلال أيام
أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين شريف سمير سامي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، والدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.  من جانب آخر، قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أنهى حركة المحافظين الجديدة، ومن المنتظر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، خلال أيام. وأضاف المصدر أن «الببلاوي» عقد 3 لقاءات مع عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، خلال اليومين الماضيين، وتم خلالها الاستقرار على المحافظات التي سيتم تغييرها، مؤكدًا أن وزير التنمية المحلية أجرى اتصالات مع المرشحين في الحركة الجديدة.

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