"الدستور" بالإسكندرية ينهى فعاليات دورة كرة القدم فى حب مصر

أقام حزب الدستور بالإسكندرية، مساء أمس، دورة لكرة القدم بمنطقة بحرى، وشارك فيها المئات من السكندريين وأعضاء الحزب، والتى تهدف إلى لم شمل أهالى المنطقة ومشاركتهم فى أمسيات رمضانية رياضية، تخللها تعريف المواطنين بأهداف الحزب وأهمية الفترة الانتقالية التى تعيشها البلاد.

من جانبه، قال محمد عبد الجليل، أمين لجنة خدمة المجتمع بالحزب، إن الدورة جاءت ضمن أهداف الحزب، والتى تعمل على عدة محاور تنموية وصحية وتعليمية ورياضية، ونوه أنه بدأت هذه الفعالية فى منتصف شهر رمضان الكريم وتكونت من 32 فرقة من جميع أنحاء المدينة، وشارك فيها الحزب بفريقين، وانتهت مساء أمس بفوز فريق "عماد كانو" وتم تسليم كأس البطولة والميداليات للفريق الذى احتل المراتب الأولى.

وأضافت رحاب فاروق، أمينة دائرة المنشية، بأن الفعالية جاءت ضمن خطة التفاعل مع الشباب فى منطقة بحرى لتوحيد الصف بين أهالى الشعب السكندرى، خصوصاً بعد الانشقاقات الواضحة والاشتباكات التى تحدث بين شركاء الوطن الواحد وسقوط العديد من المصابين والقتلى من المصريين، وناشدت رحاب فاروق كل الجهات المعنية بالأمر بضرورة وضع حد لهذه المهزلة، على أن يتم ذلك فى أسرع وقت حقناً لدماء المصريين، وشجبت أحداث العنف والتى نتج عنها قتل فرد برصاصة فى رأسه وإصابة 48 آخرين فى الإسكندرية مساء أمس، وأحداث العنف فى محافظتى البحيرة والإسماعيلية والتى نتج عنها أيضاً إصابة العشرات من المواطنين.