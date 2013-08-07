أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الدستور" بالإسكندرية ينهى فعاليات دورة كرة القدم فى حب مصر

Google+ Print
"الدستور" بالإسكندرية ينهى فعاليات دورة كرة القدم فى حب مصر "الدستور" بالإسكندرية ينهى فعاليات دورة كرة القدم فى حب مصر

أقام حزب الدستور بالإسكندرية، مساء أمس، دورة لكرة القدم بمنطقة بحرى، وشارك فيها المئات من السكندريين وأعضاء الحزب، والتى تهدف إلى لم شمل أهالى المنطقة ومشاركتهم فى أمسيات رمضانية رياضية، تخللها تعريف المواطنين بأهداف الحزب وأهمية الفترة الانتقالية التى تعيشها البلاد.

من جانبه، قال محمد عبد الجليل، أمين لجنة خدمة المجتمع بالحزب، إن الدورة جاءت ضمن أهداف الحزب، والتى تعمل على عدة محاور تنموية وصحية وتعليمية ورياضية، ونوه أنه بدأت هذه الفعالية فى منتصف شهر رمضان الكريم وتكونت من 32 فرقة من جميع أنحاء المدينة، وشارك فيها الحزب بفريقين، وانتهت مساء أمس بفوز فريق "عماد كانو" وتم تسليم كأس البطولة والميداليات للفريق الذى احتل المراتب الأولى.

وأضافت رحاب فاروق، أمينة دائرة المنشية، بأن الفعالية جاءت ضمن خطة التفاعل مع الشباب فى منطقة بحرى لتوحيد الصف بين أهالى الشعب السكندرى، خصوصاً بعد الانشقاقات الواضحة والاشتباكات التى تحدث بين شركاء الوطن الواحد وسقوط العديد من المصابين والقتلى من المصريين، وناشدت رحاب فاروق كل الجهات المعنية بالأمر بضرورة وضع حد لهذه المهزلة، على أن يتم ذلك فى أسرع وقت حقناً لدماء المصريين، وشجبت أحداث العنف والتى نتج عنها قتل فرد برصاصة فى رأسه وإصابة 48 آخرين فى الإسكندرية مساء أمس، وأحداث العنف فى محافظتى البحيرة والإسماعيلية والتى نتج عنها أيضاً إصابة العشرات من المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم