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أطباء "الأميرى الجامعى" يعلقون العمل حتى تأمين المستشفى ضد الاعتداءات

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أطباء "الأميرى الجامعى" يعلقون العمل حتى تأمين المستشفى ضد الاعتداءات أطباء "الأميرى الجامعى" يعلقون العمل حتى تأمين المستشفى ضد الاعتداءات

أعلن أطباء مستشفى "الأميرى الجامعى"، عصر اليوم الأربعاء، تعليق العمل لحين تأمين المستشفى ضد الاعتداءات المتكررة عليها، وأشاروا إلى أن الأطباء قد تعرضوا للاعتداء من بعض الأشخاص نتيجة رفضهم استقبال حالات الإصابة من الاشتباكات التى وقعت فى ساعة متأخرة بالأمس بين الإخوان وأهالى منطقة المنشية وبحرى.

وطالب منصور حمدى، منسق حملة وطن بلا تعذيب، بضرورة تحمل مديرية أمن الإسكندرية مسئوليتها فى تأمين المستشفى التى تعانى من نقص شديد فى التأمين والممرضات، مستنكرا ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات متكررة ومعلنا تضامن الحركة معهم.

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مصر 365