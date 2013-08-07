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رجال الكنائس يهنئون سكرتير عام محافظة الأقصر بمناسبة عيد الفطر

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رجال الكنائس يهنئون سكرتير عام محافظة الأقصر بمناسبة عيد الفطر رجال الكنائس يهنئون سكرتير عام محافظة الأقصر بمناسبة عيد الفطر
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قام رجال الدين المسيحى بتقديم التهانى للواء علاء الهراس السكرتير العام لمحافظة الأقصر القائم بأعمال المحافظ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث استقبل السكرتير العام، القمص بنيامين القمص حنا وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ووكلاء عموم مطران الأقباط الأرثوذكس وعدد من الكهنة والقساوسة ورجال الدين المسيحى بالكنيسة والقيادات المسيحية بالمحافظة.

أكد الهراس على عمق العلاقات الطيبة والمشتركة التى تربط بين الشعب المصرى كنسيج واحد، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الكل على تحقيق التقدم والأمن والأمان وأن يشاركوا فى بوتقة واحدة من أجل رفعة شأن هذا الوطن، وطالب السكرتير العام بالتمسك بالقيم السمحة للدين والبعد عن الفتن ونبذ التعصب وإعلاء مصلحة الوطن.

ثم توجه سكرتير عام المحافظة لتقديم التهانى للجمعيات الأهلية للبنين والبنات وتقديم الهدايا العينية ومشاركتهم فى احتفالهم.


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