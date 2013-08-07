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هدية العيد من الفنان الخليجي عادل عبدالله

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هدية العيد من الفنان الخليجي عادل عبدالله هدية العيد من الفنان الخليجي عادل عبدالله

اصدر الفنان الخليجي عادل عبدالله سنجل جديد بعنوان "يا بدر" من كلمات الشاعر حسين لوتاه وألحان السامي وتوزيع عدنان دحي، والتسجل في استوديوهات السفير دبي، ومن المقرر أن تبث عبر أثير الإذعات الخليجية والعربية تزامناً مع أيام عيد الفطر المبارك، وتعتدّ هذه الأغنية بمثابة إهداء من عادل عبدالله إلى جمهوره بمناسبة العيد.

يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققة عادل عبدالله في غناء مقدمة ونهاية المسلسل الخليجي الناجح "القياضة" من تأليف وأشعار محمد سعيد الظنحاني، كما وأنه قدم موالاً في إحدى الحلقات بعنوان "يابوي"، وقد اختاره الملحن إبراهيم جمعة لتقديم هذا العمل الكبير لأن المسلسل يتحدث عن التراث البحري في فترة قديمة، وكان لابد أن يكون الغناء بنبرة البحر "النهم" فلم يجد إبراهيم جمعه أفضل من عادل عبد الله لهذا العمل.

ومن المقرر أن يضم عادل عبدالله هذه الأغنية إلى البوم منوع جديد سوف يصدر بعد العيد بمشاركة العديد من نجوم الخليج.
من ناحية أخرى يستعد عادل عبدالله للسفر إلى المغرب لإحياء عدة حفلات في 5 مدن مختلفة، وبعدها إلى تونس لإحياء حفلتين هناك.

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سيدتي