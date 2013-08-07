ملك البحرين: دول الخليج حريصة على حفظ أمن واستقرار مصر

كتب : الأناضول الأربعاء 07-08-2013 13:39

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي حريصون على حفظ أمن واستقرار مصر لتعود الى دورها الطبيعي إقليميًّا ودوليًا وبما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري.

جاء هذا خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في العاصمة البريطانية لندن، أمس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ونوّه ملك البحرين، خلال اللقاء، بالجهود المشتركة للمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحفظ الأمن والسلم في المنطقة، وتعزيز العلاقات التجارية.

وأوضح أن بلاده ودول مجلس التعاون تعمل جاهدة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد مجتمعاتها الآمنة واقتصادياتها الناهضة، مشيداً بالتعاون الوثيق مع المملكة المتحدة في محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وعن صفقة طائرات "التايفون" البريطانية التي تنوي البحرين شراءها، أكد العاهل البحريني أن بلاده "تسعى لشراء طائرات التايفون البريطانية لتكون ضمن المنظومة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ولم تذكر الوكالة المزيد من المعلومات حول الصفقة وقيمتها.

وذكرت الوكالة أنه بمناسبة مرور 200 عام على العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وتحالفهما الاستراتيجي، تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للاحتفال بهذه العلاقات التي تشهد مزيداً من التطور والتقدم بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.