قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين وتصيب آخرين خلال اقتحامات للضفة الغربية

كتب : أ ش أ منذ 30 دقيقة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 5 فلسطينين، وأصابت عددا آخر خلال اقتحامها لمناطق مختلفة في الضفة الغربية. وذكر مصدر أمنى فلسطينى أن قوات الاحتلال الاسرائيلى اعتقلت شابا من بلدة تقوع شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل والده وتفتيش محتوياته.

وأضاف المصدر ان قوات الاحتلال أصابت عدد من الفلسطينيين واعتقلت شابين تتراوح أعمارهما بين 15و 16 عاما بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوبى الضفة الغربية.

وصرح الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في البلدة محمد عوض، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت مواجهات عنيفة جدا بين قوات الاحتلال ومئات المواطنين تركزت أعنفها في منطقه الخلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين، وأصيب 5 شبان بالرصاص المطاطي.

كما أصيب 3 شبان برصاص مطاطي تراوحت أعمارهم ما بين (15 إلى 17عاما) وجرى إسعافهم من قبل متطوعي الهلال الأحمر على الفور، واقتحم الجنود عدد من المنازل وفتشوها وعبثو بمحتوياتها، كما دارت مواجهات في منطقه عصيده بالبلدة ذاتها.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصين وأصابت عدد من المواطنين بحالات اختناق، وألحقت خسائر مادية في حظيرة للماشية في المدينة بعد سقوط قنابل الحارقة عليه. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين بعد اقتحام منزليهما في جنين.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ردا على ممارساتها، خاصة في محيط دوار الداخلية، ما أدى إلى إصابة عدة مواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر من التحرك لمعالجة حالات الاختناق وإطفاء النيران التي أتت على حظيرة للماشية والأغنام، غير أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ عدد من رؤوس الماشية.