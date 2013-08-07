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حماس: اعتقالات الضفة تصعيد أمني مزدوج "من السلطة" و"الاحتلال" لتصفية المقاومة

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حماس: اعتقالات الضفة تصعيد أمني مزدوج "من السلطة" و"الاحتلال" لتصفية المقاومة حماس: اعتقالات الضفة تصعيد أمني مزدوج "من السلطة" و"الاحتلال" لتصفية المقاومة

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الوطنية الفلسطينية من ملاحقة واختطاف قياداتها وأنصارها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن ذلك "بمثابة هجوم وتصعيد أمني مزدوج لتصفية المقاومة وتمرير المخطط التفاوضي الخطير والذي من شأنه تصفية القضية الفلسطينية والذي لا يمكن تمريره أو السكوت عليه".

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي اليوم: "إن المطلوب من الجميع فضح وتعرية كل القائمين على هذا المشروع وعدم إعطائهم أي غطاء ولا من أي طرف"، داعيا أهالي الضفة الغربية إلى التصدي لكل حالات الاعتقال والاختطاف سواء من الاحتلال أو من أجهزة أمن السلطة ورفضها ومقاومتها وبكل جرأة والعمل على حماية الأسرى المحررين وأبنائهم وقياداتهم ورموز المقاومة، ووضع حد لهذا المسلسل الخطير.

كانت حماس، اتهمت في بيان أمس أجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلة باعتقال 48 من أنصارها وقياداتها، بينهم 33 أسيرا محررا و10 مهندسين، واستدعاء 70 آخرين خلال شهر يوليو الماضي.

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