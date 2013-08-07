علماء: اختلاف فترة الحمل من امرأة لأخرى قد يصل إلى خمسة أسابيع

اكتشف العلماء لأول مرة أن طول فترة الحمل تتنوع بطبيعة الحال بين النساء المختلفات بنسبة تصل إلى خمسة أسابيع.

وتقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه على الرغم من أنه كان معروفا دائما أن الحمل يستمر بين 37 إلى 42 أسبوعا، فقد كان هذا التنوع يعزى فى وقت سابق إلى عدم التقدير الدقيق لتاريخ الحمل.

حيث يقدر موعد الولادة بعد 280 يوما من بداية آخر دورة شهرية لها، إلا أن 4% فقط من نساء يلدن فى الموعد المحدد لهن، فى حين أن 70% من النساء تلدن فى غضون 10 أيام من هذا الموعد.

غير أن الباحثيتن بالمعهد الوطنى لعلوم الصحة البيئية ببريطانيا استطاعوا تحديد اللحظة التى تصبح فيها المرأة حامل بأخذ عينيات يومية من البول بما يمكنهم من عزل دور التنوع الطبيعى فى طول فترة الحمل واختلافها من امرأة لأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن طول فترة الحمل تتأثر بعدد من العوامل، فالنساء الأكبر سنا يلدن فى وقت متأخر، بينما النساء اللاتى كانت أثقل عند الميلاد تطول فترة حملهن.

يشير الباحثون إلى أن هذا البحث أكد على خبرة المتخصصين بأن كل امراة مختلفة، وحثوا على توخى الحذر ممن التدخل فى مرحلة مبكرة من الحمل، وإن كانوا قد قالوا إن تحديد مواعيد الحمل لا تزال مفيدة.