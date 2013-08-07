"الصحة": مصرع 1 وإصابة 62 حصيلة اشتباكات القاهرة والإسكندرية والبحيرة أمس

كتب : طارق عبد العزيز الأربعاء 07-08-2013 13:21

قال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، إن الاشتباكات التي وقعت مساء أمس وفجر اليوم بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 62 آخرين.

وأوضح الخطيب أن حالة الوفاة وقعت في الاشتباكات التي حدثت في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، التي سقط فيها أيضا 42 مصابا، بينما وقع 16 مصابا في الاشتباكات التي حدثت أمام محافظة البحيرة، فيما أصيب أربعة في التحرير وحلمية الزيتون.

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وكسور لـ56 شخصا، وطلقات خرطوش لستة أشخاص، مشيرا إلى خروج 49 من إجمالي المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ويتبقى 13 مصابا تحت العلاج والملاحظة.