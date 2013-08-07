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الرمان يقي من أمراض القلب والسرطان ويحارب الاكتئاب

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الرمان يقي من أمراض القلب والسرطان ويحارب الاكتئاب الرمان يقي من أمراض القلب والسرطان ويحارب الاكتئاب

كتب : سارة سعيد منذ 18 دقيقة

أشارت بعض الأبحاث الطبية إلى أن احتساء عصير الرمان يوميا يحد من خطر انسداد الشرايين لمرضى القلب، كما أنه يقلل بنسبة 12 بالمائة من ضغط الدم المرتفع.

كما أظهرت دراسات أخرى أن الرمان غني بالمركبات المضادة للأكسدة التي تقي من تراكم الصفائح الدموية وانخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي، كما أن للرمان قدرة رائعة على الوقاية من أمراض السرطان كسرطان الثدي والبروستاتا والقولون وسرطان الدم.

وأشارت الدراسات أن المركبات النباتية التي يحتويها الرمان، تحفز هرموني الاستروجين والسيروتونين وتحسين أعراض الاكتئاب والتخلص منها.

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