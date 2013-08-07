بعد تعرّض الفنانة كارول سماحة لوعكة صحيّة أثناء قيامها بالتمارين المكثّفة لإستعراض "الســـيّــدة" على مسرح كازينو لبنان، وبناءاً على تعليمات الأطباء المعالجين لها بالراحة التامّة، قرّرت إدارة شركة "روتانا" تأجيل إفتتاح إستعراض "السيدة" من 10 أغسطس 2013 الى يوم الخميس المقبل في 15/8/2013 .
"سيدتي نت" تتمنّى لكارول سماحة الشفاء العاجل واللقاء القريب مع جمهورها الذي ينتظر عرضها بشغف.
بسبب إصابة كارول سماحة تأجيل عرض "السيدة"
بعد تعرّض الفنانة كارول سماحة لوعكة صحيّة أثناء قيامها بالتمارين المكثّفة لإستعراض "الســـيّــدة" على مسرح كازينو لبنان، وبناءاً على تعليمات الأطباء المعالجين لها بالراحة التامّة، قرّرت إدارة شركة "روتانا" تأجيل إفتتاح إستعراض "السيدة" من 10 أغسطس 2013 الى يوم الخميس المقبل في 15/8/2013 .
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