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ماذا قال شاروخان وديبكا عن مصر؟

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ماذا قال شاروخان وديبكا عن مصر؟ ماذا قال شاروخان وديبكا عن مصر؟

متابعة لحملة "سيدتي" عن قضاء العيد في وتنشيط السياحة هناك شارك الفنان العالمي شاروخان والفنانة ديبكا بادكون في حملتنا فقال شاروخان: قمت بزيارتها في السابق، أنه بلد رائع وقد قمت بزيارة العديد من الأماكن هناك وقضيت أوقات ممتعة جداً، في ذلك البلد الحضاري الذي يمتلك حضارات إنسانية زاخرة والناس هناك رائعون، فقد استقبلوني استقبالاً جميلاً جداً أسعدني وأدعو الناس لقضاء عطلة العيد هناك.
بدورها قالت ديبكا بادكون :لم تسنح لي الفرصة لزيارة مصر من قبل لكنني أعلم أنه بلد جميل جداً وفيه العديد من المناطق السياحية الرائعة، وأتمنى أن أذهب إلى هناك في أقرب وقت ممكن وأعتقد أن قضاء العيد هناك سيكون ممتعاً.

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