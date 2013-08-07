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"Zafran Lounge" ألبوم جديد من EMI

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"Zafran Lounge" ألبوم جديد من EMI "Zafran Lounge" ألبوم جديد من EMI

أصدرت شركة EMI Music ألبوم جديد بعنوان "Zafran Lounge" في جميع المتاجر الموسيقية العالمية مثل "iTunes stores – Nokia Music stores – Amazon" وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الألبوم يحتوي على 18 مقطوعة موسيقية يقدمها مجموعة من الفنانين المغرب، الهند، البرازيل، فرنسا، الولايات المتحدة وغيرها الكثير!

مثل Gotan Project, Saint Germain, Shakthi، وهذا الألبوم هو بمثابة رحلة موسيقية سوف تدهش المستمع لاحتوائها على موسيقي خلابة من مختلف البلدان مثل وللنجاح الذي حققه فناني هذا الألبوم قاموا مؤخراً بجولة فنية في المغرب، كما أن الألبوم دخل قائمة أحسن 10 ألبومات في بورصة مبيعات الفيرجين ميغاستورز الإمارات العربية المتحدة ومتاح ايضاً في متاجر أي تيونز في الشرق الأوسط.

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