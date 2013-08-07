أوقاف جنوب سيناء تستعد بـ12 ساحة لصلاة عيد الفطر

أكد الشيخ محمود رياض شوشة مدير عام الأوقاف بجنوب سيناء، أنه تم تخصيص 12 ساحة بمدن المحافظة بخلاف المساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء ساحة صلاة بمدنية طابا.

وأضاف شوشة أنه سيلقى خطبة العيد بساحة مركز شباب طور سيناء، وسيكون موضوعها بعنوان "الدماء المصرى كله حرام فضل الوحدة الوطنية بين أبناء مصر وصلة الأرحام سبب النجاة فى الدنيا والأخرة".

وأضاف مدير الأوقاف أنه تم إصدار تعليمات مشددة بمنع اعتلاء أى شخص المنبر غير الإمام وعدم توزيع منشورات سياسية لأى حزب، أو فصيل سياسى داخل الساحات المعدة لصلاة عيد الفطر المبارك، والتزام الأئمة بالمديرية بالحيادية بين جميع الفئات.