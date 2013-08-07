حزب الدستور يطلق حملة فكرة لتطوير محافظة الغربية

دشن حزب الدستور بالغربيه حملة "فكرة" وتهدف الحملة إلى التواصل مع المواطنين وحثهم لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم لتطوير محافظه الغربية ومن ثم سيتم تقيم تلك الأفكار من قِبل أساتذة جامعة وسيتم تكريم أفضل خمس أفكار فى مؤتمر شعبى حاشد وسيتعهد الحزب بتنفيذ فكرة من الخمس الأفكار.

وأضاف د.محمد عصام المسئول عن تلك الفاعلية، أنه تم تقديم تسع أفكار حتى الآن وسيتم تقيمهم فى الأيام المقبلة، وأعرب د.أحمد بيومى أمين عام المحافظة عن سعادته البالغة بمجهود القائمين على الفاعلية، حيث إنهم يسعون إلى البناء الجاد لصالح وطننا الجديد.