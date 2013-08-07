بدء تحويلات «الاغتراب» للمرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الأسبوع المقبل

قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا فتح باب تسجيل رغبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معاً، نهاية الأسبوع المقبل بعد إجازة عيد الفطر، ولمدة 5 أيام، وذلك بنسبة 10%، التي حددها المجلس الأعلى للجامعات من عدد الطلاب المقبولين بكل كلية، وطبقًا لقواعد التحويلات على أن يتم إعلان نتيجة التحويل وتكون نهائية. وقال مكتب التنسيق، إن التحويل يتم إلى المنطقة الجغرافية الأولى الخاصة بالطالب وليس إلى أي منطقة أخرى، وأن الغرض الأساسي من «التحويلات» تقليل اغتراب الطالب بعد ترشيحه إلى محافظة بعيدة عن محافظته في محاولة لجمع الشامل العائلي وليس تعديل رغبات أو إعادة تنسيق، موضحًا أن قواعد تحويلات تقليل الاغتراب تنقسم إلى نوعين: تحويلات إلى كلية غير مناظرة، وتحويلات إلى كلية مناظرة، ولكل منهما قواعد خاصة بالتحويل. وأشار مكتب التنسيق إلى أنه يتم ترتيب الطلاب طبقاً لرغباتهم والعدد الذي حدده المجلس الأعلى للجامعات وطبقاً للإمكانيات الاستيعابية للكليات، موضحًا أنه بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه) فيتم مراعاة الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات، وذلك على النحو التالي، في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام). أما إذا كان الطالب حاصلًا على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).

شبكةعيونالإخبارية

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