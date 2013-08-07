ابتعدوا عن الأسماك المملحة فى العيد وتناولوا الطازجة وكعكة واحدة تكفى

نصح الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، مرضى قصور الشريان التاجى والذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، بألا يتناولوا الغذاء الذى يحتوى على نسبة عالية من الكولسترول مثل صفار البيض واللبن كامل الدسم والزبادى واللحوم الغنية بالكولسترول، مثل البرجر والمخ والكبدة والكلاوى والكباب ولحم الضأن والبط والأوز والحمام والجمبرى والاستاكوزا.

وأشار إلى أن هذه الأكلات اعتاد المصريون تناولها فى العيد بنسب كبيرة، مما يضر بحالة المرضى فتكثر حالات الذبحة الصدرية غير المستقرة وجلطات القلب الحادة نتيجة الإفراط فى تناول هذه الوجبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكولسترول.

وأوضح أن البسكويت والكعك تحتوى على نسبة عالية من الكولسترول لاحتوائه على السمن البلدى وصفار البيض، وتحتوى البيضة الواحدة على 200 ملجم كولسترول، بالإضافة إلى أن البسكويت والكعك ذات سعرات حرارية عالية، وبالتالى ممنوعة لمرضى السكر.

وأضاف أن مرضى الضغط تتدهور حالتهم عند تناول الملح فى الطعام، حيث اعتاد المصريون على تناول بعض الأغذية التى تحتوى على نسبة ملح عالية مثل اللب والفول السودانى وأيضا المياه الغازية والبريل وجميع المعلبات أو الوجبات المحفوظة التى تحتوى على نسبة صوديوم عالية، حيث تحتوى على كلوريد الصوديوم، مما يرفع الضغط ويضر بمرضى هبوط عضلة القلب، وأيضا الوجبات السريعة تحتوى على نسبة عالية من الكولسترول والملح مما يضر بمرضى ضغط الدم، وهبوط عضلة القلب وقصور الشريان التاجى.

ونصح مرضى الضغط بألا تزيد كمية الملح اليومية عن 5 جرامات صوديوم، ويعتبر الشيبسى من الأطعمة الضارة والتى تحتوى على نسبة عالية من الملح أيضا، حيث إن الملح يعمل على احتباس المياه فى الجسم، ويضر مرضى الضغط ومرضى هبوط عضلة القلب.

لذلك يجب الابتعاد عن الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة جميعها، والحرص على عدم امتلاء المعدة مرة واحدة وعدم بذل أى مجهود بعد تناول الطعام مباشرة وممارسة الرياضة والمشى، بالإضافة إلى عدم التدخين.

كما نصح مريض القلب بتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الملح وعدم تناول الأطعمة الغنية بالكولسترول والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، والابتعاد عن الكعك ويفضل تناول كعكة واحدة فقط بما تحتويه من نسبة عالية من الكولسترول، ويفضل تناول اللحوم والأسماك المشوية والخالية من الدهون والدجاج بعد نزع الجلد منها.