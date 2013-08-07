السعودية والكويت يمنحان مصر مساعدات بترولية بقيمة 3.22 مليار دولار

قال مصدر بالهيئة العامة للبترول أن المساعدات الخليجية لمصر مستمرة، وجار استلام شحنات شهرية من المنتجات البترولية، لافتا إلى أن ثلاث دول عربية "السعودية والكويت والإمارات" قررت منح مصر مساعدات بقيمة 3مليارات دولار و220 مليون جنيه فى صورة شحنات سولار وبنزين وخام وبوتاجاز، يتم استلامها طبقا لجدول زمنى.

وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن دولة الكويت قررت منح مصر مساعدات فى صورة خام وسولار بقيمة 1 مليار دولار، حيث تم التعاقد على إرسال 15 شحنة سولار، بقيمة 550 مليون دولار، وتم إرسال شحنتين خلال شهر يوليو بكميات تصل إلى 35 ألف طن لكل شحنة وباقى 13 شحنة سيتم استلامها تباعا، طبقا لجدول زمنى موضوع مع الهيئة والحكومة الكويتية.

وقال المصدر، إن أول شحنة خام كويتى من المقرر أن تصل إلى مصر خلال الأسبوع الجارى، لتنتهى مواعيد استلام الخام الكويتى خلال شهر ديسمبر من العام الجارى، حيث تصل قيمة شحنات الخام المهداة من الكويت، والتى تصل إلى 4 ملايين برميل خام إلى 450 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن المملكة العربية السعودية قررت أيضا دعم مصر من خلال تقديم عدد من شحنات السولار والبنزين والبوتاجاز بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى إرسال دولة الإمارات الشقيقة مساعدات بترولية بقيمة 220 مليون دولار، حيث لم تحدد مبالغ معينة لمساعدة مصر، وتواصل دعمها من خلال إرسال شحنات من السولار والبنزين.

وأشار المصدر إلى أن الإمارات أرسلت 7 شحنات، منها 4 شحنات سولار، و2 بنزين، و1 مازوت، مع وجود وعود بإرسال كميات أخرى من المنتجات البترولية إلى مصر.