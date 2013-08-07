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"الإحصاء": ارتفاع التضخم بنسبة 0.9% في يوليو

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"الإحصاء": ارتفاع التضخم بنسبة 0.9% في يوليو "الإحصاء": ارتفاع التضخم بنسبة 0.9% في يوليو

كتب : الأناضول منذ 2 دقيقة

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.7% في يوليو الماضي، عن الشهر السابق عليه.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في ، ارتفاعا على أساس شهري في يوليو 2013 بنسبة 0.9%، مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم، إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.7% في يوليو الماضي، عن الشهر السابق عليه.

وحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر خلال يوليو الماضي بنسبة 8.9% عن الشهر السابق عليه.

كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنحو 4.1%، واللحوم والدواجن 2.8%، والألبان والجبن والبيض 2.6%، والفاكهة 1.3% والخضروات 1.2%.

وأضاف الجهاز، أن معدل التضخم سجل زيادة على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقابل شهر يوليو من العام الماضي 2012، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 15%.

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