الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل ببدء صوم السيدة العذراء اليوم

تحتفل الكنيسة الارثوذكسية اليوم ببدء صوم السيدة العذراء ويستمر 15 يوما ويتخلل الصوم نهضات روحية وصلوات وطقوس كنسية فى الكنائس التى تحمل اسم السيدة العذراء.

وبشأن إقامة نهضات روحية فى الكنائس أشار القمص أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثانى فى تصريح خاص الى ان إقامة نهضات روحية وصلوات الصوم فى الكنائس أمرا متروكا لتقييم كل كنيسة للأوضاع والاستقرار من عدمه فى المنطقة المحيطة بها.

يذكر ان طائفة الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك قد بدأوا صوم السيدة العذراء فى أول اغسطس الجارى ويستمر 15 يوما حتى منصف الشهرأما صوم الارثوذكس فيستمر حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى.