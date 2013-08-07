أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. حارس إنتر يقود فريقه لإسقاط يوفنتوس

Google+ Print
بالفيديو .. حارس إنتر يقود فريقه لإسقاط يوفنتوس بالفيديو .. حارس إنتر يقود فريقه لإسقاط يوفنتوس

لعب الحارس الأرجنتيني خوان بابلو كاريزو دور الحسم في مباراة فريقه إنتر ميلان أمام يوفنتوس في بطولة "جينيس" الدولية.

وتصدى كاريزو لركلتي جزاء أمام السيدة العجوز، ليقود فريقه إلى الفوز 9-8 واحتلال المركز السابع.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب صن لايف بمدينة ميامي الأمريكية بتعادل الفريقين 1-1.

تقدم إنتر أولا عن طريق الجناح الأرجنتيني ريكاردو ألفاريز في الدقيقة 28، مستغلا خطأ جيانلويجي بوفون.

وأدرك التشيلي أرتورو فيدال التعادل لليوفي قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بركلة جزاء.

وفي ركلات الترجيح، تصدى الحارسان كاريزو وماركو ستوراري بديل بوفون، للركلة الأولى.

قبل أن يتصدى حارس النيراتزوري أيضا للركلة العاشرة التي انبرى لها التشيلي ماوريسيو إيسلا.

لمشاهدة أهداف المباراة اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»