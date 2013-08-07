بالفيديو .. حارس إنتر يقود فريقه لإسقاط يوفنتوس

لعب الحارس الأرجنتيني خوان بابلو كاريزو دور الحسم في مباراة فريقه إنتر ميلان أمام يوفنتوس في بطولة "جينيس" الدولية.

وتصدى كاريزو لركلتي جزاء أمام السيدة العجوز، ليقود فريقه إلى الفوز 9-8 واحتلال المركز السابع.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب صن لايف بمدينة ميامي الأمريكية بتعادل الفريقين 1-1.

تقدم إنتر أولا عن طريق الجناح الأرجنتيني ريكاردو ألفاريز في الدقيقة 28، مستغلا خطأ جيانلويجي بوفون.

وأدرك التشيلي أرتورو فيدال التعادل لليوفي قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بركلة جزاء.

وفي ركلات الترجيح، تصدى الحارسان كاريزو وماركو ستوراري بديل بوفون، للركلة الأولى.

قبل أن يتصدى حارس النيراتزوري أيضا للركلة العاشرة التي انبرى لها التشيلي ماوريسيو إيسلا.

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