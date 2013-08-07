صلاح والنني قد يواجهان أرسنال أو ميلان قبل مجموعات دوري الأبطال

يواجه بازل السويسري الذي يضم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني خطر مواجهة أرسنال أو ميلان في الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق السويسري للدور الحاسم المؤهل لمرحلة المجموعات بعدما تغلب على مكابي تل أبيب بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين في الدور التمهيدي الثالث.

وتقام قرعة الدور المؤهل لمرحلة المجموعات يوم الجمعة المقبل، ويقسم الاتحاد الأوروبي الفرق المتأهلة لقسمين، أولهما أبطال الدوريات، والثاني لغير الأبطال، وهم أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع في دوريات أوروبا، مثل أرسنال وميلان وشالكه.

وينتظر بازل مواجهة أحد هذه الفرق العشرة، أرسنال الإنجليزي، ميلان الإيطالي، شالكه الألماني، ريال سوسيداد الإسباني، باكوس فيريرا البرتغالي، فينيربهتشه التركي، ليون الفرنسي، الفائز من مواجهة زينيت الروسي ونوردشلاند الدنماركي، المتأهل من صدام باوك اليوناني وخاركييف الأوكراني، الفائز من مواجهة إيندهوفن الهولندي وزولت فارجم البلجيكي.

ويُلعب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات من خلال مباراتي ذهاب وإياب، فيقام الذهاب يوم 20 أو 21 أغسطس الجاري، على أن يقام الإياب يوم 27 أو 28 من الشهر نفسه.

ويتأهل الفائزون العشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال ليكملوا عقد 32 فريقا، وذلك بعدما ضمن 22 فريقا التواجد فيها.