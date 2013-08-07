الدراما فى ميزان النقاد

صعود الشباب وهبوط الكبار.. وأعمال خارج المنافسة

كتب : الوطن منذ 58 دقيقة

لم تكن مائدة الدراما هذا العام بسيطة أو عادية؛ فرغم الظروف السياسية التى ألقت بظلالها على كل شىء حولنا، جاءت مائدة دراما رمضان هذا العام عامرة بأعمال فنية متنوعة، بعضها كان بمثابة فاتح شهية للمشاهد والبعض الآخر حمل رؤية جديدة فى التكنيك والأفكار وجماليات الصورة، وإلى جانب كل ذلك كانت هناك مسلسلات ضعيفة المستوى انصرف عنها المشاهد بعد الحلقة الأولى. ومن أهم ملامح وسمات موسم دراما رمضان سطوع نجم الشباب وغروب أسماء كبيرة كانت تسكن وتتمدد فى قلوب الجماهير، بالإضافة إلى الاعتماد المطلق على فكرة البطولة الجماعية، وارتفاع سقف الحوار إلى حد الابتذال والإسفاف أحيانا.

فى هذا الملف التقينا عدداً من النقاد وأساتذة التحليل التمثيلى للوقوف على أفضل الأعمال الفنية من حيث التأليف والتمثيل والإخراج والتصوير والتترات.