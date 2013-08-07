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صراع سلفى - إخوانى على «ساحات صلاة العيد»

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صراع سلفى - إخوانى على «ساحات صلاة العيد» صراع سلفى - إخوانى على «ساحات صلاة العيد»
176 ساحة إخوانية فى الإسكندرية مقابل 200 للسلفيين.. و«تنظيم أسوان» يحتل مركز شباب «الحصايا»

كتب : الوطن تصوير : فادى عزت الأربعاء 07-08-2013 10:49

يستعد تنظيم الإخوان، لتجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر فى عدد من المحافظات، كآخر فرص الحشد للمطالبة بإعادة المعزول محمد مرسى، إلى الحكم، وحاول فرع التنظيم فى الإسكندرية حجز نفس ساحات صلاة العيد الماضى التى بلغت 176، بينما عمل السلفيون على الحصول على عدد منها لتزيد أعداد ساحاتهم إلى 200 ساحة. وأكد أيمن حفنى، أحد مسئولى إخوان الإسكندرية، أن خطب العيد ستهاجم القوات المسلحة، وتدعو لاستمرار التظاهر، معلناً تمسكهم بالصلاة فى أكبر عدد من الساحات، وفى المقابل، وجهت الدعوة السلفية الدعوة إلى الصلاة فى ساحاتها، وقال محمد حبيب، مسئول الإعلام بحزب النور: «أكملنا استعدادنا لصلاة عيد الفطر لتكون هى الأكبر»، بينما اختفى الإخوان من المنافسة على السيطرة على ساحات الصلاة فى قرى ومدن الدقهلية، وفى القليوبية أعلن الإخوان عن أماكن صلاة العيد، لتكون بعيدة تماماً عن ساحات ومساجد السلفيين. وفى أسوان، تسابقت التيارات الدينية فى جذب المصلين، واتخذ حزب الحرية والعدالة ملعب مركز شباب «الحصايا» مكاناً لتأدية صلاة العيد، أما الجماعة الإسلامية، فقد اختارت كورنيش النيل.

فى المقابل، دعا بعض الأحزاب السياسية المواطنين إلى صلاة العيد فى ساحات أعدوها، ومنها حزب الدستور الذى دعا للصلاة فى إحدى الساحات بالدقهلية، فيما اتفقت جميع القوى السياسية والثورية بمحافظة المنوفية على رفع شعار: «فى حب » فى جميع ساحات صلاة عيد الفطر بمدن وقرى المحافظة.

وفى دمياط، غاب الإخوان لأول مرة عن ساحات الصلاة بعد الاشتباكات الدموية التى شهدتها المحافظة مؤخراً وأسفرت عن وقوع مئات المصابين من المواطنين وأنصار التنظيم الإخوانى.

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