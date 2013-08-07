«لبيب» يعرض على «الببلاوى» شباب لتولى مناصب قيادية فى المحليات

كتب : ماهر هنداوى منذ 4 دقائق

كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية أن الوزير اللواء عادل لبيب عرض على الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء عدداً من أسماء الشباب «المشهود لهم بالكفاءة» والذين شاركوا فى الحوارات السياسية والمجتمعية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، كمرشحين لتولى مناصب قيادية فى أجهزة المحليات ابتداءً من مساعدى المحافظين وحتى رؤساء الوحدات المحلية والقروية بالمحافظات و«عمداء القرى»، على أن يكون ذلك خلال حركة المحليات الجديدة عقب صدور حركة المحافظين التى استقر عليها مجلس الوزراء، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليها لإعلانها فى الوقت المناسب.

وأشار المصدر إلى أن «لبيب» التقى خلال الأيام الماضية فى مكتبه مع عدد كبير من النشطاء السياسيين بالمحافظات والذين تم ترشيحهم من قبل سكرتيرى عموم المحافظات للتشاور حول المناصب التى يمكن أن يشغلها الشباب فى المحليات.

وأوضح أن «لبيب» لديه رغبة فى عودة بعض المحافظين الذين تم الإطاحة بهم فى الحركتين اللتين تم إجراؤهما فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لافتاً إلى أن تطور الأحداث والمفاوضات الجارية على الساحة الآن لتحقيق مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية وتيارات الإسلام السياسى وراء تأجيل حركة المحافظين التى كان من المقرر الإعلان عنها الأسبوع الماضى.