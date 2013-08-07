أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إنّها أناقة عيد الفطر المبارك

Google+ Print
إنّها أناقة عيد الفطر المبارك إنّها أناقة عيد الفطر المبارك

يقول خبراء الموضة إنّ ثياب السّهرة لا تقبل الخطأ أبداً، لأنّها ليست قطع ثياب من أجل مشوار عابر أو زيارة غير رسميّة، بل هي الفرشاة والألوان التي ترسم صورتك الكاملة في الآخرين، وهي التي تعينك على أن تكوني متألّقة، وأنت تحت الأضواء، وفي مرمى عيون النّاس الذين ربّما تلتقين بهم للمرّة الأولى؛ وقد لا تلتقين بهم بعد ذلك. لذلك لايُمكن التهاون بشأن الطلّة، لأنّ الخطأ الذي تقعين فيه عند اختيارها لا يُمكن إصلاحه بسهولة. وعموماً، يرى أهل الموضة أنّ الأمر لا يتعلّق بالثياب والاكسسوارات فقط، وإنّما في الثقة التي تتحلّين بها، وأنت تواجهين الناس، وكأنّك تقولين للجميع: "أنا أنيقة وسعيدة، وأتمتّع بكلّ لحظة في هذا الحفل". أمّا إذا كنت تريدين أن تُثيري الاهتمام وتديري الرؤوس، فإنّ هذا الأمر لا يتحقّق من دون خطّة عمل مدروسة وتأنٍ وعناية في الاختيار. ولكن هذا لا يعني أن تكون طلّتك غارقة في البهرجة والمبالغة؛ فالأناقة هي رديف للبساطة التي يُطلق عليها "السهل الممتنع"، فنحن نتعرّف بسهولة إلى أسباب إخفاق هذه الطلّة أو تلك. ولكن من الصعب أن نقول: لماذا نجحت هذه الطلّة؟ وهنا يكمن سرّ الأناقة وأسلوب اللبس المميّز الذي يعتمد بالأساس على دراسة شكل الجسم واختيار القصّات والخطوط التي تبرز مواطن الجمال فيه وتخفي العيوب. أمّا عن الألوان، فإنّها لعبة كبيرة، ويُمكن أن تنعشي أيّ لون باهت باستخدام الاكسسوارات الحيويّة والنابضة بالألوان. أمّا إذا أعيتك الحيلة، ولم تجدي اللون المناسب، فالأفضل اختيار اللون الأبيض أو الأسود، فهما اللونان اللذان يصلحان لكلّ زمان ومكان.
وأنت تحتفلين بعيد الفطر المبارك، نقدّم لك هذه المجموعة من ثياب السهرة، بتوقيع أشهر دور الأزياء العالميّة التي قدّمت إبداعاتها على منصّات العروض في أسابيع الموضة لموسم الصيف الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه