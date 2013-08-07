إنّها أناقة عيد الفطر المبارك

يقول خبراء الموضة إنّ ثياب السّهرة لا تقبل الخطأ أبداً، لأنّها ليست قطع ثياب من أجل مشوار عابر أو زيارة غير رسميّة، بل هي الفرشاة والألوان التي ترسم صورتك الكاملة في عيون الآخرين، وهي التي تعينك على أن تكوني متألّقة، وأنت تحت الأضواء، وفي مرمى عيون النّاس الذين ربّما تلتقين بهم للمرّة الأولى؛ وقد لا تلتقين بهم بعد ذلك. لذلك لايُمكن التهاون بشأن الطلّة، لأنّ الخطأ الذي تقعين فيه عند اختيارها لا يُمكن إصلاحه بسهولة. وعموماً، يرى أهل الموضة أنّ الأمر لا يتعلّق بالثياب والاكسسوارات فقط، وإنّما في الثقة التي تتحلّين بها، وأنت تواجهين الناس، وكأنّك تقولين للجميع: "أنا أنيقة وسعيدة، وأتمتّع بكلّ لحظة في هذا الحفل". أمّا إذا كنت تريدين أن تُثيري الاهتمام وتديري الرؤوس، فإنّ هذا الأمر لا يتحقّق من دون خطّة عمل مدروسة وتأنٍ وعناية في الاختيار. ولكن هذا لا يعني أن تكون طلّتك غارقة في البهرجة والمبالغة؛ فالأناقة هي رديف للبساطة التي يُطلق عليها "السهل الممتنع"، فنحن نتعرّف بسهولة إلى أسباب إخفاق هذه الطلّة أو تلك. ولكن من الصعب أن نقول: لماذا نجحت هذه الطلّة؟ وهنا يكمن سرّ الأناقة وأسلوب اللبس المميّز الذي يعتمد بالأساس على دراسة شكل الجسم واختيار القصّات والخطوط التي تبرز مواطن الجمال فيه وتخفي العيوب. أمّا عن الألوان، فإنّها لعبة كبيرة، ويُمكن أن تنعشي أيّ لون باهت باستخدام الاكسسوارات الحيويّة والنابضة بالألوان. أمّا إذا أعيتك الحيلة، ولم تجدي اللون المناسب، فالأفضل اختيار اللون الأبيض أو الأسود، فهما اللونان اللذان يصلحان لكلّ زمان ومكان.

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