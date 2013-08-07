حقيبة "Loewe" بإلهام من فنون الفروسيَّة

تميَّزت دار الإكسسوارات الجلديَّة "Loewe" بمنتجاتها الراقية ذات الجودة العالية، ومن أجمل منتجاتها حقيبة حملت اسم "Paseo"، وقد استلهمت تصميمها العمليّ من المدرسة الملكيَّة الأندلسيَّة لفنون الفروسيَّة التي أُنشأت منذ قرون، ومثَّلت دار

"Loewe" الاتصال بين الإنسان والحصان من جهة، والاتصال الحرفيّ بين الإنسان وأنواع الجلود المختلفة منذ 166 عامًا من جهة الأخرى.

جاءت حقيبة "Paseo" بتصميم عمليّ جذَّاب مع حزام طويل يشبه لجام الحصان، وهي مصنوعة من جلد الجاموس مع مراعاة تنوُّع ألوانها بحيث تُناسب جميع الأذواق.

كانت هذه الحقيبة الجذَّابة محطَّ الأنظار منذ أن أُطلقت في موسم خريف وشتاء 2012، حيث كانت النَّجمة "Penélope Cruz" الوجه الإعلانيّ لها، كما شوهدت هذه الحقيبة في أيادي عدد من المشاهير مؤخرًا، منهم: " Katie Holmes"، و "Pippa Middleton" شقيقة دوقة كامبريدج.