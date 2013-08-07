أوباما: «ماكين» شخص نزيه وهناك اختلافات كبيرة بيننا في مجال السياسة

أثنى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على اثنين من منافسيه السياسيين السابقين وهما وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، والسيناتور الجمهوري، جون ماكين، وقال «رغم أن ماكين شخص نزيه ولكن هناك اختلافات كبيرة بيننا في مجال السياسة، ونوه مازحًا إلى أنه ربما لا يكون من صالح ماكين أن يثني عليه رئيس ديمقراطي على شاشة التليفزيون». وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، الأمريكية، بثتها، مساء الثلاثاء، أعلن «أوباما» أنه سيشارك في قمة مجموعة العشرين في سانت بطرسبرج في روسيا، مؤكدًا أهمية أن تشارك الولايات المتحدة في المحادثات بين القوى الاقتصادية العالمية، لكنه لم يوضح ما إذا كان يعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وقال، إن قرار روسيا بشأن منح المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودين، اللجوء المؤقت أصابه بخيبة الأمل، مشيرًا إلى أنها خطوة تعكس التحديات الكامنة في التعامل مع موسكو، وقال: «كانت هناك أوقات انزلق فيها الروس إلى طريقة تفكير وعقلية الحرب الباردة». من ناحية أخرى، تناول الرئيس «أوباما» خلال المقابلة الوضع فيما يتعلق بعمليات إغلاق سفارات أمريكية، وقال «التهديد الإرهابي كبير بما يكفي لكي نأخذ كل الاحتياطات الممكنة».إعلان - Ads إعلان - Ads