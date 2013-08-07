إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار قرب الحدود اللبنانية

قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا، الأربعاء، في انفجار على الحدود مع لبنان، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجنود إلى المستشفى. وكان الجنود الأربعة يقومون بتحركات قرب الحدود، فيما لم يذكر المتحدث العسكري المزيد من التفاصيل عن ظروف الانفجار. وقال مصدر أمن لبناني، إن الحادث ربما وقع شمالي السياج الحدودي، الذي يفصل بين القوات الإسرائيلية واللبنانية على الجانب الإسرائيلي من «الخط الأزرق»، الذي رسمته الأمم المتحدة بين الدولتين، مشيرًا إلى أن الجنود ربما أصيبوا بلغم أرضي، بينما قال مصدر أمني آخر، إن الانفجار وقع جنوبي الخط الأزرق على بعد 150 مترًا. وسُئل أندريا تينيتي، المتحدث باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان عن الحادث، فقال إنه «ليس لديه معلومات متعلقة بالتفويض الخاص بعملياتنا»، ووصف الوضع بأنه هادئ.

شبكةعيونالإخبارية

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