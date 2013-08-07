"البترول"ترفع سعر الغاز للمصرية للأسمدة إلى 5دولارات للمليون وحدة حرارية

قالت وزارة البترول المصرية إنها توصلت إلى اتفاق مع الشركة المصرية للأسمدة لتعديل المعادلة السعرية التى تربط سعر بيع الغاز بسعر المنتج النهائى (اليوريا) ليرتفع السعر إلى ما يتراوح بين 4-5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدون سقف، وذلك طبقاً للأسعار الحالية لليوريا فى السوق العالمى.

وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم إن الاتفاق ينص على انه كلما ارتفع سعر اليوريا (السماد) إزداد بالتبعية سعر الغاز الطبيعى المورد للشركة المصرية للأسمدة، وهو ما تشير إليه المؤشرات العالمية فى مجال صناعة الأسمدة.

يذكر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) كانتا قد أقامتا دعوة تحكيم ضد الشركة المصرية للأسمدة فى 13 يونيو 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى للمطالبة بزيادة سعر بيع الغاز للمصرية للأسمدة إلا أن هيئة التحكيم رفضت طلب كل من شركتى إيجاس وجاسكو لزيادة السعر.

وبالرغم من صدور قرار هيئة التحكيم إلا أن شركتى إيجاس والمصرية للأسمدة قد توافقت إرداتهما على تعديل المعادلة السعرية رضائياً، وبعد فترة طويلة من المفاوضات توصلت الشركتان إلى هذا الاتفاق المبدئى وتعديل المعادلة السعرية.

هذا وسوف يقوم الأطراف المعنية بعرض ما تم الإتفاق عليه على السلطات المختصة لاستيفاء جميع الموافقات النهائية اللازمة لتعديل ااتفاق.