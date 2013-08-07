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دراسة: المشى سيراً على الأقدام للعمل يحميك من السكر وارتفاع ضغط الدم

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دراسة: المشى سيراً على الأقدام للعمل يحميك من السكر وارتفاع ضغط الدم دراسة: المشى سيراً على الأقدام للعمل يحميك من السكر وارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن تأثير وسائل المواصلات المختلفة المستخدمة خلال الذهاب إلى العمل على الحالة الصحية للإنسان.

وأشار الباحثون أن الذهاب إلى مقر العمل سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة أو المواصلات العامة يقلل بشكل ملحوظ فرص إصابة الأشخاص بالسمنة وفرط الوزن مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون التاكسى أو سيارتهم الخاصة للذهاب إلى مقر العمل، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتابع الباحثون أن القيام بالمشى سيراً على الأقدام إلى مقر العمل يحد من خطر الإصابة بمرض السكرى بنسبة 40%، فيما يحد ركوب الدراجة من فرص الإصابة بهذا المرض المزمن بنسبة 50%، بينما يُخفض المشى فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن بنسبة 17%.

وأوصت الدراسة التى شملت 20000 شخص بالمملكة المتحدة الموظفين ورجال الأعمال بعدم استخدام السيارة الخاصة بهم إطلاقاً للحد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالأزمة القلبية القاتلة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت على الموقع الإلكترونى للمجلة العلمية "American Journal of Preventive Medicine"، وذلك فى السادس من شهر أغسطس الجارى.

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