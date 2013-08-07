الكرة الألمانية تنفي تهمة تعاطي منشطات في مونديال 1966

(إفي) - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم، رفضه للاتهامات الموجهة لعدد من اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس العالم 1966 ، بتعاطي المنشطات خلال البطولة.

وأشارت مصادر من داخل الاتحاد إلى أن الدراسة التي أجرتها مدرسة الدراسات الرياضية في كولن، أكدت عدم تعاطي اللاعبين منشطات في البطولة التي اأقيمت في انجلترا وفاز بها أصحاب الأرض.

وتأتي تلك التصريحات بعد صدور بعد التقارير بعنوان "تعاطي المنشطات منذ 1959 وحتى الآن" وكانت تؤكد تغاضي المسئولين عن وجود ثلاث عينات إيجابية لثلاثة لاعبين من المنتخب الألماني.

وبدأت تلك التقارير في الظهور بوسائل الإعلام نهاية الإسبوع الماضي، وكانت تتهم أيضا ميهايلو أندريجفيتش مسئول الاتحاد الدولي لكرة القدم بمعرفة تلك التقارير وقتها.