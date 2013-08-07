أنشيلوتي: رونالدو باق في ريال مدريد.. ونواجه تشيلسي وليس مورينيو

(إفي) - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم أن نجم فريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو باق في صفوف النادي الملكي، مشيرا إلى أن مباراة نهائي كأس أبطال جينيس الودية ستكون أمام تشيلسي الإنجليزي، وليس مديره الفني جوزيه مورينيو.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تشيلسي الأربعاء، "لا أعرف متى سيتم التجديد لأن هذا الأمر ليس من بين اختصاصاتي، ولكن ما يمكنني قوله إن رونالدو سيظل مع ريال مدريد وسيجدد تعاقده".

وتابع "هذا أمر بين الفريق واللاعب الذي يعمل كثيرا هذه الأيام ويأمل في تجديد تعاقده على غرار النادي، لذا فلا أعتقد أن هناك مشكلة في هذا الشأن".

ورفض أنشيلوتي التعليق على انضمام نجم توتنهام الإنجليزي جاريث بيل المحتمل إلى صفوف الريال، موضحا "لن أتحدث عن بيل، لا أود أن يغضب مدرب (في اشارة إلى المدير الفني لتوتنهام أندريه فيلاش بواش) وأفضل عدم الحديث".

وأضاف "لن أتحدث، لدي فريق جيد للغاية وأنا سعيد للغاية باللاعبين الحاليين".

كما رفض أنشيلوتي التعليق على التصريحات التي أدلى بها مورينيو، مشيرا "من جانبنا سنقدم مباراة قوية ضد فريق وليس مورينيو"، المدير الفني السابق لريال مدريد.

ولكن ورغم ذلك، أقر أنشيلوتي بأنها ستكون مباراة مؤثرة بالنسبة له، مشيرا "أواجه فريقا قضيت في صفوفه عامين قيمين للغاية، وربطتني علاقة جيدة بلاعبيه"، خلال الفترة التي قاد فيها الفريق الإنجليزي (2009-2011).

وأكد "ولكن لا ينبغي علينا أن ننسى أنها مباراة في اطار الاستعدادات للموسم المقبل، وسنلعب أمام فريق قوي".

وفي رده على سؤال بشأن تعافي كاكا من الإصابة، قال أنشيلوتي "انه يعمل بشكل جيد لكنه بحاجة لمزيد من الوقت لزيادة قوته. الأهم هو أن اللاعب سعيد"، مشيرا "أمام إيفرتون قدم مباراة جيدة".

وحول المدافع بيبي وبقائه في صفوف النادي الإسباني أوضح "لقد تحدثت مع بيبي ومن الواضح للغاية أنه لاعب هام للغاية بالنسبة لريال مدريد لأنه مدافع قوي للغاية وأعتقد أنه سيظل هنا معنا".