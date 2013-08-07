بعد إيزيل إلقاء القبض على أمير بطل "عاصي" وزوجته

كشف مصدر أمنيّ موثوق أسرار المداهمات الواسعة لأماكن الترفيه والمشاهير في المدن التركيّة التي هزّت الوسط الفنيّ بشدّة، وأحدثت زلزالاً مدوياً، بعد القبض على أكثر من 35 شخصاً من أبرز مشاهير الفنّ والمال والأعمال في تركيا. وقد أكّدت وحدة مكافحة المخدرات أنّها ظلّت عاماً كاملاً تتابع تحرّياتها حول عصابات وتجّار المخدرات، ورصدت تحرّكاتهم ومكالماتهم الهاتفيّة، نظراً إلى أنّ عمليّات البيع كانت تتمّ عبر كلمات سرّ مشفّرة بين التجار وعملائهم من المشاهير.

وأعلنت القوى الأمنية التركية أنّه تمّ التأكّد من إتجار أولئك المشاهير بكميّات كبيرة من الهيرويين والماريجوانا والحبوب المخدّرة التي توزع في أماكن ترفيه معيّنة، فيما حصلت من أحد التجار الذين قبض عليهم وبحوزتهم كميّة كبيرة من المخدرات والحبوب المخدّرة على عناوين وأسماء زبائنهم، ومن بينهم عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل والإخراج.

وتمّت مداهمة بعض أوكار التعاطي ومراكز الترفيه في مدن اسطنبول وإزمير وأنقرة ومرمريس، وتمّ أخذ عيّنات شعر ودم من المقبوض عليهم لفحصها بعد تعاطيهم المخدّرات.

وقد تمّت مداهمة أكثر من 60 عنواناً، في أكبر عمليّة مكافحة مخدرات في اسطنبول، حيث صودر أكثر من 5 كيلوغرامات من المخدّرات وكميّات كبيرة من الحبوب المخدّرة.

إطلاق سراح زوج لميس بعد اعتقاله بساعات

أطلقت وحدة مكافحة المخدرات التركيّة سراح الممثل التركيّ الأشقر إيلكر أكسوم الذي يؤدّي دور زوج توبا بيوكستون الشهيرة بلميس في مسلسل "20 دقيقة"، بعد استجوابه لساعات، والتأكّد من عدم تعاطيه أيّ موادّ مخدّرة، بعد فحوصات مخبريّة أجريت له. وخلال خروجه، صرّح إيلكر لوسائل الإعلام بالقول: "أنا بخير، ولا توجد أيّ مشكلة قانونيّة تواجهني". وقد غادر مقرّ المدّعي العام مبتسماً بعد الإفراج عنه.

إيزل قيد الاحتجاز المؤقت

ولا يزال زملاؤه محتجزين، مثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزل وأنجين ألتان وأنجين جونايدن اللذين وصلا اسطنبول بالطائرة من إزمير، بعد ظهر يوم أمس، عند الساعة الثانية والنصف، واقتيدا من مطار مصطفى كمال أتاتورك إلى وحدة مكافحة المخدرات باسطنبول. كذلك لا يزال نهير أردوغان وسارب أباك قيد الاحتجاز المؤقت والتحقيق. وقد تمّ في اليوم نفسه اعتقال الممثلة أوزجي أوزبيرينتشجي بطلة مسلسل "أحلام بريئة"، خلال وجودها مع أصدقائها في أحد المطاعم، وجاري التحقيق معها أيضاً.

اعتقال أمير وزوجته في مرمريس وجلبهما بالطائرة إلى اسطنبول

وقد تمّ الإعلان عن القبض على الممثل الوسيم مراد يلدريم الشهير بأمير في "عاصي"، و"سواش" في "العشق والجزاء" وزوجته الممثلة بورتشن تيرزي أوغلو الشهيرة بابنة الخال رامز في "إيزل"، خلال قضائهما عطلتهما الصيفيّة في مرمريس، بناءً على معلومات أدلى بها أحد تجار المخدرات. وسيتمّ جلبهما هما أيضاً بالطائرة إلى اسطنبول. وقد تسرّب للصحافة أنّه قد تمّ إلقاء القبض على 34 فناناً وفنانة، من بينهم مطربون ومخرجون وموسيقيون وفنانون، ما جعل مشاهير تركيا مصدومين من هذه المفاجأة غير السّارة التي ألغت خطط الكثير منهم الخاصّة بعيد الفطر المبارك.