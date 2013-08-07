الخشاف صيدلية متكاملة في رمضان

ثمة أطباق رمضانية تحتل مكانة خاصة لدى الصائمين، وترتبط ارتباطاً وثيقاً برمضان، ومنها الخشاف الذي يجمع بين عديد من الفاكهة المجففة، لكل منها فوائده الصحية، خاصة في الشهر الفضيل؛ لتزويد جسم الصائم بكثير من الفيتامينات التي يحتاجها.

المشمش

من أكثر الأطباق الرمضانية قبولاً لدى الصائمين، وتأتي المشمشية في مقدمة الأغذية المكونة لطبق الخشاف، وعن فوائد هذا الطبق يحدثنا الدكتور خالد دراهم استشاري السمنة والنحافة، فيقول: إن الخشاف من الأغذية التي تتميز بقيمتها الغذائية المرتفعة، وذلك لغناه بفيتامينات أ، ب2 والحديد ونسبة عالية من فيتامين «سي»؛ مما يجعله من أكثر الفاكهة المقاومة للميكروبات. فوفقاً للدراسات يعد تناول من 3-6 مشمشات، أفضل من أي مضاد حيوي؛ لمقاومة النزلات الشعبية، وفي ما يتعلق بجمال البشرة ومقاومة التجاعيد والشيخوخة؛ فيعد زيت المشمش أفضل علاج، وذلك لغنى زيت المشمش بفيتامين هـ.

التين المجفف

التين المجفف لا يقل أهمية عن باقي الفواكه المكونة لطبق الخشاف ويحتوي على نسب عالية من الفيتامينات، وخاصة حمض الفوليك، الذي يتميز بقيمته الغذائية والوقائية للسيدات الحوامل، ويعتبر التين المجفف مصدراً ممتازاً للحديد، الذي يساعد في الوقاية من الأنيميا، كما يساعد التين في علاج البرد، كما يقاوم الميكروبات التي تسبب متاعب الحلق.

القراصيا

تعتبر القراصيا (البرقوق المجفف) من أهم الفواكه المجففة، التي تساعد في علاج الإمساك؛ لأنها تحتوي على مادة «ازاتين»، التي ثبتت فعاليتها في علاج الإمساك.

الزبيب

في نهاية الطبق يأتي الزبيب، وهو يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي، ومن أكثر أنواع الفاكهة غنى بالكالسيوم، كما أنه يساعد على إزالة السموم من الجسم.