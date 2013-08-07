استوحي إطلالة العيد من تسريحات ومكياج نجمات "أنا والعسل"

لفتتنا إطلالات النجمات المميزّة في برنامج" أنا والعسل"، في الجزء الثاني منه، حيث تألّقن بـ"لوكات" جديدة مفعمة بالأناقة والنضارة والجمال. وقد أطلّت كلّ واحدة بأسلوب يُشبهها ويليق بها ومن خطوط الموضة العالميّة للشعر والمكياج. فلِمَ لا تختارين إحدى هذه الإطلالات لنجمتك المفضلّة وتعتمدينها في أيّام العيد؟ أو يمكنك المزج بين شعر نجمة ما وتسريحة أخرى.

"سيدتي نت" ينصحك بأجمل ما اختارته النجمات لهذا الموسم.

أحلام: يمكنك اختيار مكياج أحلام الدافئ وطلاء أظافرها الذهبيّ الرائج.

يسرا: اختاري تسريحة ولون شعرها المميزين، فهذا اللون يعرف بموضة الـ Dip Dye.

مايا دياب: احصلي على سحنة صافية ورموش طويلة كـ"مايا"، وتألقي بتسريحتها الطبيعيّة أيضاً.

نيللي كريم: امزجي في مكياجك بين اللون الزهريّ والأزرق لإطلالة منعشة.

نيكول سابا: احصلي على نضارة نيكول، واختاري المكياج النضر والتسريحة الجانبيّة.

ميريام فارس: تألّقي على طريقتها بالآي لاينر وأحمر الشفاه الكرزيّ.

سلاف فواجرجي: اعتمدي قصّة جديدة تغيّر ملامحك وعلى الموضة، كالغرّة. ولا باس من أن تكثري من الأسود في عينيك في أمسيات الليل.

ورد الخال: تألّقي بتسريحة طبيعيّة وسحنة برونزيّة في هذا العيد.

مي عز الدين: يمكنك اختيار إطلالتها كما هي لما كانت مميّزة ولافتة.

أصالة: اختاري من أصالة تسريحة الشينيون الناعمة وملمّع الشفاه الرقيق.

بسمة وهبي: يمكنك التألق بمكياجها الناعم وأحمر الشفاه الناشف.

رانيا يوسف: استوحي من تسريحة شعرها الطبيعيّة وظلالها المعدنيّة.



شاركينا رأيك بالإطلال ة التي ستختارينها على العيد.