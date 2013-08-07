قناع الخميرة يعيد نضارة بشرتك في العيد

نتيجة قلة التغذية والماء، وبسبب السهر والإرهاق خلال الشهر الكريم، تتأثر البشرة والوجه بشكل كبير، خصوصاً أنّ الصيام جاء في فصل الصيف هذا العام؛ ما يوجب التخلّص من الشّحوب والاصفرار، قبل استقبال العيد، لأنّ يوم العيد يتطلّب وجهاً مشرقاً ونضراً.

لذلك، تقدّم لك "سيدتي" "قناع الخميرة" الخاصّ بالبشرة المجهدة الصفراء، حيث تعمل خميرة البيرة على تنشيط دورة الوجه الدموية، كما أنّه يقاوم ظهور التجاعيد ويعمل على إخفائها.

المكونات :

ـ ملعقة صغيرة من خميرة البيرة.

ـ صفار 2 بيضة.

ـ 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ـ 2 ملعقة كبيرة من الكريما.

ـ 2|1 ملعقة صغيرة من خلّ التفاح.

ـ 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت السمسم.

ـ لبن وماء.

التحضير والاستعمال :

تخلط المكونات الخمسة الأولى خلطاً جيّداً، ثمّ يُنظّف الوجه، ويُزاح الشعر إلى الوراء، ثمّ تُفرد طبقة من زيت الزيتون أو زيت السمسم على بشرة الوجه، ويوضع القناع على البشرة، مع تجنّب المناطق الرقيقة حول العينين.

اتركي القناع على الوجه لمدّة 20 دقيقة، استرخي خلالها.

يُزال القناع عن الوجه بغسله باللبن المخفّف بالماء، بنسبة 1 "لبن":2 "ماء"، ثمّ يجُفّف الوجه.

يمكنك القيام بقناع الخميرة بمعدّل مرّة واحدة أسبوعيّاً.