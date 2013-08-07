الحلقة (27) من "فرح ليلى": إصابة "ليلى" بـ"ورم خبيث"

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 07-08-2013 00:49

في الحلقة (27) من مسلسل "فرح ليلى"، شرحت "مي" لصديقها "باسم" قصتها مع "نادر"، وطلب منها أن تعود إليه طالما أنها لازالت تحبه، لكنها أكدت أنها لا تستطيع أن تسامحه عن تصرفاته معها.

وتكرر الحلم لدى "ليلى"، التي كانت ترى نفسها بفستان زفاف وعريسها بدون ملامح، لكنها وجدت "أدهم" هو الزوج.

واستمرت "ليلى" في عمل اختبارات لكشف ما إذا كانت أُصيبت بسرطان الثدي أم لا، وعندما شكت في ذلك، توجهت إلى طبيبتها التي أكدت وجود ورم ولم تتأكد إذا كان الورم حميدا أم خبيثا.

من ناحية أخرى، طلب "نادر" من "مي" أن يعود إليها، لأنه مازال يحبها، لكنها رفضت، وبعد أن انصرف وجد خطيبته "هاجر" تضحك مع زميل في الجامعة فعنفها بشدة وصفعها على وجهها، فانفعلت وتوجهت لوالدها الذي هدده بتكسير جميع لوحاته.

وانتهت الحلقة بصدمة "ليلى"، عندما أخبرتها طبيبتها الخاصة بأن التحاليل أثبتت بأن لديها ورم خبيث.