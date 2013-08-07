الحلقة (27) من "موجة حارة": طلاق "سيد" و"شاهندة"

كتب : شريف حسين الأربعاء 07-08-2013 01:03

في الحلقة (27) من مسلسل "موجة حارة"، يروي "محسن السواحلي"، الذي يلعب دوره الفنان مدحت صالح، للمقدم "سيد العجاتي"، الذي يلعب دوره الفنان إياد نصار، التفاصيل الكاملة لليلة مقتل "هنية" في مصعد البرج، فيما يسأل الضابط، الذي يعاون "سيد"، حول مدى إمكانية الإنتربول من القبض على "سامر" الذي قتل "هنية" وسافر، فيرد عليه "سيد" مؤكدا أن الإنتربول لن يشغل نفسه بشاب قتل خادمة.

من ناحية أخرى، يستفز "حمادة غزلان"، الذي يلعب دوره الفنان سيد رجب، المقدم "سيد العجاتي"، ويفتح الجرح القديم والخلاف التاريخي بينهما، ويخبره بأن علاقته بزوجته "شاهندة"، التي تلعب دورها الفنانة رانيا يوسف، لم تكن مجرد ركوبها سيارته، بل تعدى الأمر إلى ما بعد ذلك، مدللا على صحة كلامه بالشامة التي في فخذ "شاهندة" الأيسر، فيغضب "سيد" ويوسعه ضربا.

ويذهب "سيد" إلى "شاهندة"، ويسألها كيف علم "غزلان" بأمر الشامة، فترد بأنها لا تعرف، وتتذكر أن "جميلة"، التي تعمل مع "حمادة غزلان" وتمتلك مركزا للتجميل، كانت قد فتحت باب الحمام أثناء استحمامها من قبل، وظلت تتفحص جسدها وهي عارية، ورأت الشامة، ثم تطلب "شاهندة" الطلاق من "سيد" فيوافق، ويتم الطلاق بينهما.

يُذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.