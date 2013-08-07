أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (27) من "خيبر": المسلمون ينتصرون على اليهود في أقوى حصونهم

Google+ Print
الحلقة (27) من "خيبر": المسلمون ينتصرون على اليهود في أقوى حصونهم الحلقة (27) من "خيبر": المسلمون ينتصرون على اليهود في أقوى حصونهم

كتب : ربيع ممدوح الأربعاء 07-08-2013 01:10

في الحلقة (27) من المسلسل التاريخي "خيبر"، انتصر جيش المسلمين على اليهود في أقوى حصونهم وهو حصن "القموص"، بعد حصار طويل.

وكان اليهود قد استغلوا وجودهم داخل حصن "القموص" القوي والواقع أعلى الجبال، لكن المسلمين سيطروا على موارد المياه، وقطعوا عنهم المياه.

وبعد أن نفدت المياه داخل الحصن، لجأ اليهود بقيادة "كنانة بن أبي الحقيق" لمواجهة جيش المسلمين، لينتصر المسلمون ويسيطرون على الحصن الثالث من حصون "خيبر" ليتبقى أمامهم 4 حصون فقط.

وهرب "بن الحقيق" والنساء عبر الأنفاق باتجاه حصن "مرحب"، حيث واجهه قائد الحصن "مرحب" باللوم على "كنانة" بسبب خروجه.

وانتهت أحداث حلقة اليوم بتحرك جيش المسلمين لمحاصرة حصن "مرحب" والذي يعتبر من أقوى وأكبر حصون اليهود، والذي يقوده أقوى فرسان اليهود وهو "مرحب".

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء، ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس