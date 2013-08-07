الحلقة (27) من "خيبر": المسلمون ينتصرون على اليهود في أقوى حصونهم

كتب : ربيع ممدوح الأربعاء 07-08-2013 01:10

في الحلقة (27) من المسلسل التاريخي "خيبر"، انتصر جيش المسلمين على اليهود في أقوى حصونهم وهو حصن "القموص"، بعد حصار طويل.

وكان اليهود قد استغلوا وجودهم داخل حصن "القموص" القوي والواقع أعلى الجبال، لكن المسلمين سيطروا على موارد المياه، وقطعوا عنهم المياه.

وبعد أن نفدت المياه داخل الحصن، لجأ اليهود بقيادة "كنانة بن أبي الحقيق" لمواجهة جيش المسلمين، لينتصر المسلمون ويسيطرون على الحصن الثالث من حصون "خيبر" ليتبقى أمامهم 4 حصون فقط.

وهرب "بن الحقيق" والنساء عبر الأنفاق باتجاه حصن "مرحب"، حيث واجهه قائد الحصن "مرحب" باللوم على "كنانة" بسبب خروجه.

وانتهت أحداث حلقة اليوم بتحرك جيش المسلمين لمحاصرة حصن "مرحب" والذي يعتبر من أقوى وأكبر حصون اليهود، والذي يقوده أقوى فرسان اليهود وهو "مرحب".

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء، ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.