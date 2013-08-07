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الحلقة (27) من "الصقر شاهين": "منذر" يتخلص من والده ليفوز بقلب "ليلى"

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الحلقة (27) من "الصقر شاهين": "منذر" يتخلص من والده ليفوز بقلب "ليلى" الحلقة (27) من "الصقر شاهين": "منذر" يتخلص من والده ليفوز بقلب "ليلى"

كتب : ربيع ممدوح الأربعاء 07-08-2013 01:12

في الحلقة (27) من مسلسل "الصقر شاهين"، يدبر "منذر" مؤامرة جديدة على والده "فؤاد القرش"، حيث حرض "حمزة" أحد رجاله بأن يشي عليه، بأنه حرضه لوضع مخدرات في مركب "حسان" لكي يخرجه من السجن، ويفوز بقلب "ليلى".

في نفس السياق، أحضر "شاهين" المخدرات من المياه الإقليمية لحساب "يس"، ليتفاجأ عند وصوله بانتظار قوات الشرطة، ويتم تفتيش المركب دون العثور على المخدرات.

وكشفت الأحداث أن وصول قوات الشرطة لانتظار "شاهين" كان مخططا من "الرجل الكبير" للتخلص من "يس" ليتم الاتفاق بين "شاهين" و"الرجل الكبير" على أن يذهب "يس" ليحضر بنفسة البضاعة، وبالفعل يذهب ويوقع به "شاهين" متلبسا بالمخدرات.

فيما يعيش "منذر" حالة نفسية عصيبة، بسبب قتله لأخيه "عبدالرحمن"، حيث يراوده ويطارده في أحلامه، ولجأ للمسكنات والمنوم دون جدوى.

يُذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

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